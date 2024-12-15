Карта спецоперации на Украине 15 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 декабря можно в материале «Известий».

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Противник потерял более 550 военнослужащих, а также транспорт и вооружения.

Кроме того, за сутки в ДНР были освобождены два населенных пункта — Веселый Гай и Пушкино.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение врагу около населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка и Новопавловка Запорожской области. Украина потеряла до 70 военных, а также склад боеприпасов и оружие.

Как добавили в Минобороны, Россия нанесла групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также скопления техники и живой силы в 146 районах.

Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и 116 БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 797 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19 644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 235 единиц специальной военной автомобильной техники.