На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве
В Николаеве на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом 15 декабря сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Имеются повреждения на объекте инфраструктуры», — написал он в своем Telеgram-канале.
В городе также была объявлена воздушная тревога.
Ранее, 13 декабря, Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам и энергетике Украины.
В результате действий российской армии была уничтожена инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, а также арсеналы, склады боеприпасов и места дислокаций формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.