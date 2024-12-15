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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве

Мэр Николаева: в городе поврежден объект инфраструктуры
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyi
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В Николаеве на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом 15 декабря сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Имеются повреждения на объекте инфраструктуры», — написал он в своем Telеgram-канале.

В городе также была объявлена воздушная тревога.

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Ранее, 13 декабря, Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам и энергетике Украины.

В результате действий российской армии была уничтожена инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, а также арсеналы, склады боеприпасов и места дислокаций формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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