Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Информацию об этом 15 декабря подтвердили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.
В Минобороны РФ добавили, что за всё время проведения спецоперации российские бойцы уничтожили 650 самолетов, 283 вертолета и более 37,8 тыс. дронов украинской армии.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских войск уничтожили машину боевого управления, четыре американские пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и связанную с ней радиолокационную станцию AN/MPQ-65. В 146 районах спецоперации поражены инфраструктура военных аэродромов, скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне, 14 декабря, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские средства ПВО сбили над регионом украинский самолет тактической авиации МиГ-29.
Позже, 15 декабря, в Минобороны РФ рассказали, что российский оператор дрона единственным ударом уничтожил полевой склад ВСУ, где боевики хранили примерно 50 противотанковых мин. Начальник штаба батальона с позывным Беркут рассказал, что после попадания беспилотника на украинском складе начался пожар, а потом произошла сильная детонация боеприпасов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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