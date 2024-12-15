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В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов

Захарова: виновные в гибели российских журналистов понесут заслуженное наказание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украинские боевики, которые виновны в смерти российских журналистов, корреспондентов и операторов, понесут наказание за свои преступления. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который учредили в 1991 году после того, как корреспондент Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной погибли в окрестностях города Хрватска-Костайница во время гражданской войны в Югославии.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», — говорится в комментарии Захаровой для СМИ, опубликованном на сайте министерства.

Официальный представитель МИД России отметила, что украинские боевики целенаправленно «охотятся» за российскими журналистами и это стало возможным из-за бездействия западных стран и международных организаций на протяжении нескольких лет.

Захарова напомнила, что представленный в ноябре доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле о вопросах безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за их гибель, охватывающий 2022–2023 годы, игнорирует многочисленные убийства российских журналистов и военных корреспондентов при атаках Украины. Официальный представитель МИД РФ назвала это проявлением лицемерия и двойных стандартов коллективного запада.

«В уходящем году от рук боевиков преступного киевского режима погибли С.Н. Еремин, В.А. Кожин, Н.Н. Цицаги, Ю.Н. Кузнецова. Не забудем их имена как павших жертвами украинских неонацистов и их приспешников. Навечно в наших сердцах останутся А.Д. Волошин, И.В. Корнелюк, А.С. Клян, А.А. Стенин, Д.А. Дугина, О.В. Клоков, М.Ю. Фомин (Владлен Татарский), Р.И. Журавлев, Б.Б. Максудов», — перечислила Захарова.

Она добавила, что Россия никогда не согласится с таким двуличным подходом ЮНЕСКО и будет добиваться от международных организаций, чтобы они выполняли свои обязанности добросовестно и беспристрастно.

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Накануне, 14 декабря, официальный представитель МИД РФ сообщила, что Россия отвергла признание доклада Азуле, потому что он искажает действительность. Захарова подчеркнула, что Москва вместе со странами Глобального Юга продолжит отстаивать принципы уставов ООН и ЮНЕСКО.

Украинские боевики неоднократно атаковали представителей СМИ. Так, 16 июня при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги. Позже, в августе, военкор ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области, освещая обстановку в этом регионе. Журналист ехал в автомобиле, который атаковал украинский беспилотник.

До этого, 19 апреля, при атаке FPV-дрона в зоне СВО погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, который снимал репортаж. В Следственном комитете (СК) России сообщили, что атака, которая унесла жизнь журналиста, была прицельной. Ведомство намерено установить всех причастных к гибели корреспондента.

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