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Кремлевская новогодняя ель оказалась второй по высоте в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главная новогодняя ель России, установленная на Соборной площади в Кремле, стала второй по высоте (30 м) среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы для праздника. Об этом 15 декабря сообщило агентство «РИА Новости».

Ель спилили 9 декабря в Можайском округе Московской области. Ее возраст составляет по меньшей мере 90 лет, высота — более 30 м, диаметр ствола — 60 см. Размах нижних ветвей — не меньше 8 м. А 12 декабря ее доставили в центр Москвы.

«Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья — вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже — жительница Рима. Главное украшение польской Варшавы еще на 2 м ниже (27 м), а следом за ней — праздничный символ новогоднего Лондона (25 м)», — говорится в материале агентства.

Некоторые крупные города мира ввиду невозможности наряжать натуральные ели выбирают искусственные деревья. Так, например, в бразильском Сан-Паулу рост елки составляет 53 м, в испанском Мадриде — 37 м. В столице Индонезии Джакарте — 33 м, в румынском Бухаресте и португальском Лиссабоне — 30 м.

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Накануне на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга также доставили главную новогоднюю ель города. Возраст дерева составляет 100 лет, высота — 25 м.

До этого сообщалось, что порядка 57% россиян, которые украшают жилье к Новому году, предпочитают искусственную елку, в то время как 39% граждан выбирают живое дерево. Оставшиеся 4% используют елку, сделанную своими руками.

6 декабря сообщалось, что в столице на Красной площади начали работу ГУМ-Каток и ярмарка. Темой фестивальных декораций в этом году стали пряничные домики, в каждом из которых гости могут приобрести праздничные сувениры и попробовать традиционные новогодние угощения. Уточнялось, что на главном катке России можно встретить новогоднюю ночь. Сеанс начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 02:00 1 января, стоимость билета составляет 12 025 рублей.

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