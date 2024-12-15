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В Москве подали заявление о банкротстве дочери Бориса Шпигеля

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Фото: ТАСС/Анна Салынская
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Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» (МФПДК «Биотэк»), одна из структур одноименной группы компаний, подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве дочери своего основателя, экс-сенатора Бориса Шпигеля Светланы. Информация об этом есть 15 декабря в картотеке суда.

«Принять к производству заявление кредитора АО «МФПДК «БИОТЭК» <...> о признании гражданина-должника Шпигель Светланы Борисовны несостоятельным (банкротом), поступившее в суд 26.09.2024», — говорится в определении суда.

Сначала Арбитражный суд оставил дело без движения, но к 8 ноября МФПДК «Биотэк» устранены все обстоятельства для этого, и дело поступило в разработку. Судебное разбирательство назначено на 29 января 2025 года. В материалах дела не указано, что послужило причиной подачи заявления.

Болезненное решение: почему основатель «Биотэка» Шпигель освобожден от наказания
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Ранее, в январе 2024 года, суд приговорил Шпигеля к 11 годам заключения за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. С момента ареста в марте 2021 года Шпигель находился в больнице при следственном изоляторе «Матросская тишина». Там и проходил весь судебный процесс из-за состояния здоровья подсудимого. Транспортировать Шпигеля в суд врачи запретили.

Как следует из заключения консилиума НИИ кардиологии от 19 июня 2023 года, которое есть в распоряжении «Известий», предприниматель уже к моменту ареста страдал от «утраты мобильности, резкого ограничения возможности самообслуживания и неспособности справляться со своими функциональными потребностями без посторонней помощи». Кроме того, врачи считают, что у Шпигеля «экстремально высокий риск развития внезапной смерти».

Преображенский суд Москвы 5 ноября освободил экс-сенатора от отбытия наказания из-за состояния его здоровья. Адвокат Шпигеля Зарина Фарниева тогда рассказала, что после освобождения предпринимателя отвезут в медцентр.

Позже, 20 ноября, прокуратура подала жалобу на освобождение экс-сенатора, и 10 декабря суд удовлетворил ее, постановив уточнить, что Шпигель освобождается только от лишения свободы, неотбытый срок которого составляет семь лет. Все остальные наказания остаются в силе.

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