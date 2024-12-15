Лесоруб погиб при падении дерева в Ленинградской области

В Кировском районе Ленинградской области при рубке деревьев одно из них упало на лесоруба, он погиб. Об этом 15 декабря сообщил источник «Известий».

«В процессе валки деревьев на лесном участке на одного из лесорубов упало дерево», — рассказал он.

Уточняется, что это случилось вечером 14 декабря недалеко от железнодорожной станции. От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце августа в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра дерево упало на зону фуд-корта в ресторанном дворике и придавило мужчину. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, но не смогли спасти.