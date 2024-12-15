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В Иркутской области дед спас внучку при пожаре ценой своей жизни

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Фото: t.me/mchs_official
dzen
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В поселке Уховский в Иркутской области произошел пожар в жилом доме, во время которого дед спас из огня свою внучку, но сам погиб. Об этом 15 декабря сообщили в МЧС России.

«В поселке Уховский 15-летняя девочка нечаянно подожгла вещи. Огонь быстро распространился по дому, отрезав путь к выходу. 67-летний мужчина бросился в горящий дом и ценой собственной жизни спас внучку», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 114 кв. м, его потушили семь пожарных и три единицы техники МЧС РФ.

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Ранее, 20 ноября, пожилой мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе. Кроме того, пострадала женщина, ее госпитализировали. Площадь возгорания составила 200 кв. м, оно затронуло семь квартир и чердак.

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