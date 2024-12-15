Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Мир
Песков призвал не уподобляться запрещающим деятельность журналистов странам
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до девяти
Экономика
Цены на новостройки в Центральном административном округе Москвы выросли на 25%
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Бордюжа заявил о возможности предотвращения конфликта на Украине еще при Януковиче

Бордюжа: Янукович мог предотвратить конфликт на Украине, применив силу
0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Предпосылки к спецоперации были уже в 2013 году, однако занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович мог предотвратить конфликт, применив силу. Такое мнение 15 декабря выразил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

«Если бы Янукович повел себя правильно и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот майдан, то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путем», — цитирует экс-генсека агентство ТАСС.

Бордюжа добавил, что уже тогда были предпосылки к тому, что ситуация закончится спецоперацией. Он также добавил, что всё, что тогда делала Украина, она делала в противовес мнению и действиям российского руководства.

«Если бы мы не пошли тогда на штурм — проиграли бы»
В день 10-летия провозглашения ДНР о «русской весне» 2014 года «Известиям» рассказали участники событий

В ноябре экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур, оставивший военную службу 31 октября 2013 года, рассказал, что готовиться к силовому захвату власти на евромайдане украинские националисты начали еще со времен прихода к власти бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2005 году. По его словам, СБУ прекрасно знала о деятельности западных спецслужб перед майданом. Экс-сотрудник СБУ также указал, что сейчас на Украине установился тоталитарный режим, находящийся под контролем военной верхушки Украины.

До этого, в феврале, президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что ответственность за государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, лежит на американских спецслужбах и странах Европы, поддержавших оппозицию.

Два политических кризиса на Украине, получивших название «майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство. Во время второго евромайдана, 21 ноября 2013 года, в Киеве начались стихийные акции протеста в ответ на приостановку властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к госперевороту и свержению на тот момент президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024