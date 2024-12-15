Предпосылки к спецоперации были уже в 2013 году, однако занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович мог предотвратить конфликт, применив силу. Такое мнение 15 декабря выразил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

«Если бы Янукович повел себя правильно и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот майдан, то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путем», — цитирует экс-генсека агентство ТАСС.

Бордюжа добавил, что уже тогда были предпосылки к тому, что ситуация закончится спецоперацией. Он также добавил, что всё, что тогда делала Украина, она делала в противовес мнению и действиям российского руководства.

В ноябре экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур, оставивший военную службу 31 октября 2013 года, рассказал, что готовиться к силовому захвату власти на евромайдане украинские националисты начали еще со времен прихода к власти бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2005 году. По его словам, СБУ прекрасно знала о деятельности западных спецслужб перед майданом. Экс-сотрудник СБУ также указал, что сейчас на Украине установился тоталитарный режим, находящийся под контролем военной верхушки Украины.

До этого, в феврале, президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что ответственность за государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, лежит на американских спецслужбах и странах Европы, поддержавших оппозицию.

Два политических кризиса на Украине, получивших название «майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство. Во время второго евромайдана, 21 ноября 2013 года, в Киеве начались стихийные акции протеста в ответ на приостановку властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к госперевороту и свержению на тот момент президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.