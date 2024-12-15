Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время в США

Вновь избранный президентом США республиканец Дональд Трамп 14 декабря заявил, что его партия будет добиваться отмены перехода на летнее время в стране.

«Республиканская партия приложит все усилия, чтобы отменить летнее время, у которого есть небольшая, но сильная группа сторонников. <…> Летнее время неудобно и очень дорого обходится нашей стране», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Закон о переходе на летнее время был принят в США в 1966 году. Исключениями из него стали Аризона, Гавайи, территории Американского Самоа, Гуама, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Ранее, 12 декабря, республиканец заявил, что после инаугурации в первую очередь займется процессом помилования большинства участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он также добавил, что выступает против ударов Вооруженных сил Украины вглубь России западными дальнобойными ракетами.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.