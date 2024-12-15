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СМИ сообщили о привлечении Киевом инвестиций Запада к основным активам

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Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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Украинское правительство привлекает международные инвестиционные фонды к основным активам страны. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает немецкая газета Junge Welt.

«На Украине правительство сейчас, судя по всему, работает над передачей оставшейся части экономики западным инвесторам. Как сообщил несколько дней назад портал «Страна.ua» со ссылкой на украинских экспертов финансового рынка, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в частности, оказывает значительное давление, чтобы те не выплачивали средства на восстановление авторитетным украинским олигархам», — говорится в материале.

Согласно отчету, несколько мобильных сетей, в которых заинтересованы европейские и американские инвесторы, были конфискованы у их предыдущих владельцев из-за подозрений в предыдущих деловых отношениях с Россией и освобождены снова только после того, как они согласились их продать.

То же самое касается и месторождений сырья, например титановых руд. Тот факт, что виртуальная конфискация пакетов акций приводит к резкому падению их стоимости и таким образом предлагает потенциальным инвесторам выгодные цены, является очевидной целью кампании, считает издание.

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Ранее в этот день Украина отложила подписание с США соглашения об ископаемых до назначения Трампа. Так Киев хочет привлечь администрацию Трампа на свою сторону. Изначально соглашение планировалось подписать при действующей администрации президента Джо Байдена, но его заключение дважды откладывали

До этого, 29 ноября, политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» отметил, что западный истеблишмент на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США разрабатывает различные сценарии для Украины.

В том же месяце газета The New York Times писала, что Зеленский может продать полезные ископаемые своей страны стоимостью триллионы долларов США.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет десятки лет находиться в западной кабале и расплачиваться за долги своими жителями, недрами и территориями.

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