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Израильские военные совершили налет на лагерь беженцев Нусейрат

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Al-Jazeera.

«Недавние израильские рейды на город Газа привели к гибели 14 человек, ранены еще около 30», — передает корреспондент телеканала.

Ввязались в атаку: хуситы усиливают удары по Израилю на фоне перемирия в Ливане
А пока йеменское движение заполняет сложившийся вакуум, наблюдается дипломатическая активность по прекращению огня в Газе

Ранее, 13 декабря, глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о проведенном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны договорились о необходимости как можно быстрее прекратить огонь в секторе Газа. Дипломат отметил, что Израиль продолжает убивать мирных жителей и «спираль насилия в регионе не останавливается». По его словам, США и Турция совместно с другими партнерами в регионе интенсивно работают над прекращением огня в регионе. В свою очередь, Блинкен подчеркнул, что для того, чтобы соглашение было достигнуто, нужно освободить всех заложников.

До этого, 11 декабря, стало известно, что палестинское движение ХАМАС впервые допустило сделку, которая позволит Израилю временно оставаться в Газе после прекращения боевых действий. Уточнялось, что советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан поедет в Израиль, Египет и Катар, чтобы настаивать на сделке.

9 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после смены власти в Сирии радикальное палестинское движение ХАМАС оказалось в «окончательной изоляции», что создает новые возможности для заключения соглашения по Газе. В конце ноября советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не поменял своей позиции по отношению к ХАМАС после перемирия в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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