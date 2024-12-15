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Гладков сообщил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области погиб девятилетний мальчик, заявил 15 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас произошла страшная трагедия: погиб девятилетний мальчик, ранены его мама и семимесячная сестра. Хотел высказать искренние слова. Соболезную всем родным и близким. Мама с дочерью находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь», ― сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Также губернатор Белгородской области сообщил, что в течение дня регион 37 раз подвергался дроновым атакам.

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Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Курковичи в Стародубском муниципальном округе пострадал один человек. Местный житель получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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