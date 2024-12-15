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Десантники при помощи БПЛА доставили припасы подразделениям в Херсонской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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В ходе ведения боевых действий по выдавливанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с островов в дельте Днепра в Херсонской области расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного мобильного соединения материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск (МТО ВДВ) доставил продовольствие и источники питания к средствам связи передовым подразделениям группировки войск «Днепр» с помощью специальных грузовых квадрокоптеров. Об этом 15 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Мы очень [квадрокоптером] довольны. Это хорошая машина, которая действительно очень выручает нас», — рассказал оператор грузового БПЛА с позывным Мин.

Подойдя к линии боевого соприкосновения, расчет БПЛА в сопровождении подразделений прикрытия и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оперативно развернул коптер и, подготовив его к работе, закрепил груз.

Этот тип БПЛА способен поднять груз до 40 кг с дальностью транспортировки до 15 км. Это крайне эффективный способ обеспечивать военнослужащих необходимыми средствами, поскольку с помощью лодок и катеров доставить продовольствие слишком опасно.

Ежедневно расчеты беспилотников отдельного мобильного соединения МТО ВДВ доставляют грузы на линию боевого соприкосновения передовым подразделения группировки войск «Днепр», а также соединениям ВДВ.

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