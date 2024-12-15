Певица Мара и солисты музыкального ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в зоне СВО

Рок-певица Мара совместно с солистами музыкального ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 15 декабря сообщили в Минобороны России.

«Это уже 71-й концерт для наших парней здесь, на фронте. Концерты заряжаем мощной энергией, даем мощный мотивационный заряд. Ребята отдыхают и одновременно набираются мотивационными силами», — поделилась певица.

Артисты выступили на импровизированной сцене и исполнили не только собственные композиции, но и патриотические песни. Мара отметила, что выступает перед бойцами регулярно, иногда даже дает по несколько концертов в месяц.

«Все регионы проехали: ЛНР, ДНР, запорожское и херсонское направления, курское и белгородское — тоже», — рассказала исполнительница.

После завершения концерта зрители поблагодарили артистов бурными овациями, а девушкам подарили букеты цветов.

Ранее, 18 октября, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина вместе с солистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила для военнослужащих танкового подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.