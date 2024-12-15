Актеру из «Джанго освобожденного» Джейми Фоксу в день рождения разбили лицо стаканом
Актер Джейми Фокс из «Джанго освобожденного» праздновал свой день рождения в Беверли-Хиллз, когда неизвестный бросил ему в лицо стеклянный стакан. Актеру пришлось наложить швы. Об этом 14 декабря сообщает телеканал NBC News.
Инцидент произошел вечером 13 декабря. По словам правоохранительных органов, сотрудники выехали на вызов о «возможном нападении с применением смертоносного оружия». Прибыв по адресу вызова, полицейские стали свидетелями драки.
«Фокс праздновал свой день рождения в ресторане Mr. Chow, когда кто-то бросил стакан, который попал ему в лицо, в результате чего актеру наложили швы», — прокомментировали представители Фокса.
В ходе 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в марте 2022 года актер Уилл Смит стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно, по мнению Смита, пошутил над супругой актера.