Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Камчатки

На Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Очаг землетрясения находился на глубине 103 км.

Информация о разрушениях и пострадавших неизвестна, угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 24 ноября, в акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. Глубина достигла 5 км, эпицентр находится в море на расстоянии 7 км юго-западнее города Сочи.