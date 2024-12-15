Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в воскресенье, 15 декабря, заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины, противостоя западной цветной революции.

«Провалившийся «майдан» в Грузии — яркий пример того, что западные цветные технологии не приговор, что адский украинский сценарий и горькую участь Украины можно избежать, успешно противостоя так называемым революциям», — заявил он «РИА Новости».

По его мнению, опыт «свободной Грузии» должен быть изучен, масштабирован и взят на вооружение другими странами.

Мэрия Тбилиси ранее объявляла о том, что зажжение елки произойдет 14 декабря. Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение провести в день выборов президента церемонию зажжения новогодней елки перед зданием парламента, где ежедневно проходят митинги.

Тогда Каладзе извинился за выдвижение ее кандидатуры на выборах в 2018 году и добавил, что она «служила не Грузии, а иностранным силам».

14 декабря сообщалось, что кандидат на пост президента Грузии от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов на президентских выборах.

Президентские выборы в республике прошли в этот же день. Впервые в истории Грузии за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия выборщиков. Заседание началось в 09:00 (08:00 мск) и продлилось до 14:00 (13:00 мск). Коллегия состоит из 300 человек, 211 из них — члены «Грузинской мечты».

В Грузии идут протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не будет отказываться от своих полномочий. По ее мнению, парламент нового созыва является нелегитимным, поэтому ее полномочия продолжатся после окончания срока мандата. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на это предупредил, что 29 декабря она по закону должна будет покинуть пост.