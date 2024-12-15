На севере Франции один человек застрелил пятерых в разных частях города

В городе Ворму на севере Франции, расположенном неподалеку от Дюнкерка, были застрелены пять человек: два сотрудника службы безопасности, два мигранта и один местный житель. Об этом 14 декабря сообщает телеканал BFMTV.

«Жертвы, двое сотрудников службы безопасности и двое мигрантов, были убиты в разных местах», — заявляет BFMTV.

По информации британского телеканала Sky News, погибшие мигранты — курды, ранее пытавшиеся пересечь Ла-Манш.

Позднее стало известно о еще одном погибшем, им оказался 29-летний житель Ворму.

Как отметили журналисты, молодой человек, совершивший убийства, вскоре обратился в жандармерию с повинной. 22-летнего гражданина Франции арестовали.

Ранее, 9 декабря, в Великобритании 20-летний студент-криминалист Насен Саади убил 34-летнюю Эми Грей и ранил 38-летнюю Линн Майлз ради эксперимента, чтобы понять психологию убийц. По данным прокуратуры, Саади во время обучения на криминалиста в университете задавал своим преподавателям большое количество вопросов, касающихся того, как избежать наказания за убийство. В связи с этим один из педагогов спросил его, не планирует ли он убийство.