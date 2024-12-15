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Глава МИД Турции Фидан призвал Израиль немедленно прекратить действия в Сирии

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Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni
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Израиль должен немедленно прекратить свои действия в Сирии. Об этом в субботу, 14 декабря, заявил после переговоров в Иордании министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Мы никогда не позволим терроризму воспользоваться переходным периодом. Мы должны координировать наши усилия и учиться на ошибках прошлого. Любая ошибка приведет к нелегальному миграционному потоку», — заявил Фидан журналистам по результатам переговоров в Акабе в Иордании.

Он добавил, что в историческое время перехода государственные институты Сирии должны быть сохранены и при необходимости реформированы.

«Территориальная целостность и единство Сирии должны быть защищены при любых обстоятельствах», — подчеркнул министр.

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Ранее, 8 декабря, МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. В свою очередь, премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске, а он сам готов сотрудничать с любым выбранным руководством.

На фоне данных событий ЦАХАЛ объявила о развертывании сил вдоль сирийской границы для обеспечения безопасности общин на Голанских высотах и граждан Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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