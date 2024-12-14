Реклама
Прямой эфир
Мир
Делегации США и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии 23 марта
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о маркировке видеоигр в мае
Мир
Пашинян заявил о ненадобности гарантий третьих сил по соглашению Еревана с Баку
Мир
Трамп опроверг обсуждение с Путиным срока для начала режима прекращения огня
Мир
Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции РФ на мировые рынки
Мир
США запретили въезд экс-президенту Аргентины и обвинили ее в коррупции
Мир
В Госдепе не стали раскрывать состав делегации США на переговорах в Эр-Рияде
Мир
Власти Армении намерены провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году
Мир
Трамп пообещал выплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочные
Мир
Ковентри выступила против недопуска стран на Олимпиаду из-за конфликтов
Мир
Трамп заявил о появлении контуров соглашения по Украине после контактов с Путиным
Мир
В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для 2 млрд человек
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Спорт
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Келлог назвал Киев инициатором телефонного разговора Трампа и Зеленского

Гуцул назвала Санду нелегитимным президентом Молдавии

0
EN
Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила 14 декабря, что не считает победившую на выборах в стране Майю Санду легитимным президентом.

«Она (Майя Санду. — Ред.) — нелегитимный президент. За нее народ, который находится в Молдавии, не проголосовал, не поддержал», — сказала она в ходе круглого стола «30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени» в Москве.

Гуцул напомнила, что именно Санду лишила диаспору, находящуюся на территории российского государства, права голоса на выборах президента Молдавии, обеспечив себе минимальный процент за счет голосования в Америке, Канаде и Италии.

«В России было только два избирательных участка и 10 тыс. бюллетеней, когда здесь проживают более 400 тыс. наших соотечественников», — сообщила она.

Что касается конституционного суда (КС) и принятого им решения, Гуцул отметила, что КС проявляет лояльность к правительству и президенту Молдавии, поскольку власти страны занимаются подкупом судей.

«За счет наших налогов, за счет наших финансовых средств, жителей Республики Молдова, они подкупают всех судей в конституционном суде», — сказала она, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее, 28 ноября, конституционный суд Республики Молдова подтвердил результаты выборов президента и признал мандат Майи Санду на следующие четыре года. Церемония инаугурации Санду назначена на 24 декабря.

4 ноября стало известно, что Санду победила на выборах президента страны, набрав 55,33% голосов. Голосование проходило в два тура, так как в первом туре 20 октября порог в 50% не преодолел ни один из 11 кандидатов. В ходе второго тура 3 ноября было зафиксировано 141 нарушение.

5 ноября блок «Победа» объявил, что опротестует итоги президентских выборов. В заявлении было указано, что Санду достигла нужного результата лишь благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. При этом отмечалось неравенство условий голосования для диаспор из России и западных стран. Также легитимность власти Санду не признала Партия коммунистов Молдавии. Отказалась признавать результаты голосования и молдавская Партия социалистов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025