Гуцул назвала Санду нелегитимным президентом Молдавии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила 14 декабря, что не считает победившую на выборах в стране Майю Санду легитимным президентом.
«Она (Майя Санду. — Ред.) — нелегитимный президент. За нее народ, который находится в Молдавии, не проголосовал, не поддержал», — сказала она в ходе круглого стола «30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени» в Москве.
Гуцул напомнила, что именно Санду лишила диаспору, находящуюся на территории российского государства, права голоса на выборах президента Молдавии, обеспечив себе минимальный процент за счет голосования в Америке, Канаде и Италии.
«В России было только два избирательных участка и 10 тыс. бюллетеней, когда здесь проживают более 400 тыс. наших соотечественников», — сообщила она.
Что касается конституционного суда (КС) и принятого им решения, Гуцул отметила, что КС проявляет лояльность к правительству и президенту Молдавии, поскольку власти страны занимаются подкупом судей.
«За счет наших налогов, за счет наших финансовых средств, жителей Республики Молдова, они подкупают всех судей в конституционном суде», — сказала она, отвечая на вопрос «Известий».
Ранее, 28 ноября, конституционный суд Республики Молдова подтвердил результаты выборов президента и признал мандат Майи Санду на следующие четыре года. Церемония инаугурации Санду назначена на 24 декабря.
4 ноября стало известно, что Санду победила на выборах президента страны, набрав 55,33% голосов. Голосование проходило в два тура, так как в первом туре 20 октября порог в 50% не преодолел ни один из 11 кандидатов. В ходе второго тура 3 ноября было зафиксировано 141 нарушение.
5 ноября блок «Победа» объявил, что опротестует итоги президентских выборов. В заявлении было указано, что Санду достигла нужного результата лишь благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. При этом отмечалось неравенство условий голосования для диаспор из России и западных стран. Также легитимность власти Санду не признала Партия коммунистов Молдавии. Отказалась признавать результаты голосования и молдавская Партия социалистов.