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Захарова прокомментировала доклад ЮНЕСКО по безопасности журналистов

Захарова: РФ не смирится с попытками ЮНЕСКО игнорировать убийства журналистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия не намерена мириться с попытками ЮНЕСКО проигнорировать убийства киевским режимом российских журналистов. Об этом 14 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона не намерена мириться с продолжением практики подготовки подобных псевдостатистических докладов и в целом со злоупотреблениями в деятельности входящей в систему ООН организации в интересах узкой группы стран. Весь комплекс накопившихся проблем в секторе информации и коммуникации ЮНЕСКО будет детально рассмотрен на предстоящих заседаниях ее руководящих органов», — приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД РФ.

Она добавила, что РФ категорически отвергла признание этого доклада, который грубо искажает действительность, происходящую в области безопасности журналистов, и который по политическим мотивам игнорирует «жестокие убийства российских корреспондентов киевским режимом». Захарова назвала текст источником дезинформации в области безопасности работников СМИ.

По ее словам, Россия будет продолжать отстаивать принципы уставов ООН и ЮНЕСКО, объединяющих страны Глобального Юга, которые не согласны с «пресловутым миропорядком, основанным на правилах».

ЮНЕСКО 12 декабря опубликовала доклад о погибших в ходе конфликтов представителях СМИ, в котором не упомянула убитых российских журналистов.

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Ранее в этот день Захарова также назвала фейковым доклад главы ЮНЕСКО о нарушении прав журналистов. Она отметила, что таким образом Запад себя разоблачил. Помимо этого, она поблагодарила всех, кто направлял письма в поддержку журналистов из России и выражал протест.

Украинские боевики неоднократно атаковали представителей СМИ. Так, 16 июня при атаке дронов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги. В августе военкор ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области. В тот день он освещал обстановку в регионе. Военкор ехал в автомобиле, который попал под атаку беспилотника ВСУ.

До этого, 19 апреля, во время съемки репортажа в зоне СВО при атаке FPV-дрона погиб военкор «Известий» Семен Еремин. В Следственном комитете РФ заявили, что Еремин погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство намерено установить всех причастных к гибели журналиста.

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