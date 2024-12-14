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Ирландский журналист Боуз заявил, что экономика РФ находится в хорошей форме

Журналист Боуз: экономика России находится в хорошей форме, несмотря на санкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российская экономика, несмотря на санкции, находится в хорошей форме. Об этом 14 декабря заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Экономика страны, вопреки тому, что говорят западные СМИ, находится в хорошей форме», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

По словам журналиста, информация о России, представленная в «проплаченных» западных СМИ, является ложью и манипуляцией.

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В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивается, экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкций. Он также отметил, что российское государство уверено в своих силах и правоте.

До этого, 23 октября, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Известиям», что, несмотря на санкции, российская экономика оказалась очень устойчивой, резистентной к такого рода рестрикциям, выстояла и показывает неплохие темпы роста.

Помимо этого, 30 августа министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9%. Он заявлял, что в 2024 году российская экономика развивается стремительнее, чем прогнозировали власти и эксперты.

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