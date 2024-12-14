Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер в возрасте 76 лет

Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских скончался в возрасте 76 лет. Об этом стало известно в субботу, 14 декабря, на портале «Кино-Театр.Ру».

Уточняется, что артист ушел из жизни 12 декабря, однако причины его смерти не указаны. Дата и место прощания с Ледовских пока неизвестны.

Актер родился в 1947 году и за свою карьеру принял участие более чем в 54 проектах, среди которых такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Балабол».