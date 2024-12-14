Собянин рассказал о поддержке участников СВО на съезде «Единой России»

Москва делает все возможное для победы России в специальной военной операции. Вернувшимся с фронта помогают восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, комментируя участие в XXII съезде партии «Единой России».

«Президент расставил ключевые акценты на ближайшие годы. Сейчас внимание сосредоточено на достижении целей СВО, поддержке участников военной операции и их семей», — подчеркнул градоначальник.

Москва поддерживает кадровую программу для участников СВО «Время Героев». Кроме того, в городе работают пункты сбора гуманитарной помощи, куда москвичи привозят товары и оборудование. Волонтеры отправляют их на фронт, в новые и приграничные территории.

В то же время Россия продолжает развивать экономику и социальную сферу. Национальные проекты остаются приоритетом, повторил Собянин слова президента России Владимира Путина. Так, в ближайшие годы в стране будет проведен капитальный ремонт всех нуждающихся в этом школ. В Москве подобная программа уже действует, идет постоянное обновление городской среды.