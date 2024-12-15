Задержан подозреваемый в подрыве авто в центре Донецка
Россиянин задержан по подозрению в причастности к подрыву автомобиля в центре Донецка, в результате которого погиб военный.
В поимке местного жителя участвовали сотрудники главков ФСБ, МВД, Росгвардии и СК по ДНР.
Установлено, что подозреваемый по заданию украинской стороны заложил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно осуществил подрыв с целью убийства.
В настоящее время устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к инциденту.
Автомобиль взорвался в центре Донецка 9 декабря. Было возбуждено уголовное дело.
Изначально стало известно о двух пострадавших. Позднее СМИ сообщали, что один человек погиб.