Задержан подозреваемый в подрыве авто в центре Донецка

Россиянин задержан по подозрению в причастности к подрыву автомобиля в центре Донецка, в результате которого погиб военный.

В поимке местного жителя участвовали сотрудники главков ФСБ, МВД, Росгвардии и СК по ДНР.

Установлено, что подозреваемый по заданию украинской стороны заложил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно осуществил подрыв с целью убийства.

В настоящее время устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к инциденту.

Автомобиль взорвался в центре Донецка 9 декабря. Было возбуждено уголовное дело.

Изначально стало известно о двух пострадавших. Позднее СМИ сообщали, что один человек погиб.