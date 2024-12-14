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Посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя почти 13 лет

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Фото: REUTERS/Emin Sansar
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Турция возобновляет работу посольства республики в Дамаске спустя 13 лет. Об этом 14 декабря заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в городе Эрзуруме.

На видео, опубликованном на странице в X (бывш. Twitter) телеканала CNN Turk, видно, как над турецким посольством поднимается по флагштоку флаг страны.

«Спустя годы на улицах Алеппо, Хомса и Дамаска люди смеются. Спустя 13 лет наши сирийские братья с надеждой смотрят в будущее», — приводит телеканал TRT Haber слова Эрдогана.

Эрдоган отметил, что Турция поступила правильно в контексте сирийского конфликта, несмотря на провокации оппозиции. Он назвал великим благом то, что турецкая сторона помогла сирийским беженцам, открыв свои границы.

«Мы выполнили свой долг братства и добрососедства и вышли из испытания человечностью с чистого листа и с высоко поднятой головой. Сегодня мы вводим в эксплуатацию наше посольство в Дамаске. Мы будем поддерживать сирийский народ всеми силами в деле восстановления Сирии», — добавил турецкий лидер.

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Дипломатическая миссия Турции в Сирии была прекращена в марте 2012 года из-за резкого ухудшения двусторонних отношений и из-за соображений безопасности турецкой стороны.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщал 10 декабря, что Турция приступила к работе над открытием посольства в Дамаске.

8 декабря МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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