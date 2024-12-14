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В Москве мужчина упал грудью на шампур во время поминок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве 44-летний мужчина во время поминок проткнул грудь в результате падения на шампур. Об этом 14 декабря сообщил источник «Известий».

По словам собеседника издания, инцидент произошел 11 декабря, когда мужчины поминали друга в бане. Один из мужчин вышел на улицу. Спустя какое-то время его друзья вышли за ним и увидели друга лежащим на земле. У него была рана в области груди. На место вызвали скорую помощь.

Как уточнил источник, мужчину госпитализировали, ему провели операцию. Придя в себя, пострадавший рассказал, что поскользнулся, когда вышел на улицу, и упал на шампур.

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Ранее, 5 декабря, сообщалось, что девятилетняя девочка пострадала, упав на пакет со спицами в торговом центре на Планерной улице Санкт-Петербурга. Уточнялось, что при входе в ТЦ девочка споткнулась и упала на пакет с предметами для вязания, который несла ее мать, в результате чего спица проткнула легкое ребенка. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

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