Красноярец запустил фейерверк в балкон многоэтажки и поджег квартиру

Правоохранительные органы задержали в Красноярском крае мужчину, который запускал фейерверк в балкон многоквартирного дома. Об этом 14 декабря сообщило МВД региона.

«В дежурную часть ОП №11 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о возгорании балкона в жилом доме на ул. 9 Мая», — указано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что во двор многоэтажного дома заехал неизвестный мужчина на автомобиле. Он запустил фейерверк в сторону здания, искры попали на балкон, что привело к возгоранию. Никто не пострадал в результате пожара, уточнили в МВД.

На данный момент злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее, 13 сентября, в приморском поселке Новый задержали мужчину, который стрелял с балкона в сторону детского сада. При задержании 44-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление, высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции, а затем ударил одного из них. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.