Реклама
Прямой эфир
Общество
Магнитная буря класса G1 накрыла Землю
Авто
В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов
Общество
В России объявили об отборе кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Общество
Радионова сообщила о загрязнении береговой линии Анапы после ЧП с танкерами
Авто
Автоэксперт назвал минусы самостоятельной полировки машины
Мир
СМИ сообщили о нежелании Макрона назначать Байру на пост премьера
Общество
Очевидцы взрыва на Рязанском проспекте в Москве рассказали о случившемся
Общество
Сотрудники ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР
Мир
В раде заявили о сигналах Запада заключить мирное соглашение по Украине
Авто
Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы
Армия
В Запорожской области Росгвардия сбила украинский дрон из стрелкового оружия
Здоровье
Врач рассказала о риске развития рака молочной железы при наличии генных мутаций
Общество
Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа
Общество
Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима
Авто
Jetour представила кроссовер X70 в России
Происшествия
Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы
Пресс-релизы
Начались съемки драматического триллера «РЕЗЕРВАЦИЯ»
Общество
РЖД представили импортозамещенный «Сапсан» в честь 15-летия его запуска

Дисквалификации литовки на ЧМ по фитнесу добился отец спортсмена из России

Отец Янчинова лично сообщил об антироссийской футболке литовки на ЧМ по фитнесу
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Отец российского спортсмена Карима Янчинова Самир 14 декабря сообщил, что лично добился дисквалификации литовской спортсменки Корнелии Дудайте из-за ее антироссийской футболки на чемпионате мира по функциональному фитнесу.

Ранее в этот день спортсменка из Литвы вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой», в такой же ходил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая). Девушка захотела показать свою гражданскую позицию, поскольку ей не понравилось, как организаторы встречали и радовались российским атлетам. Однако они сочли это неприемлемым и попросили литовку переодеться. В результате отказа девушку дисквалифицировали, позднее стало известно о том, что сборная страны снялась с первенства.

«Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. <…> Она отказалась это сделать <…> Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — цитирует мужчину «РИА Новости».

Самир Янчинов добавил, соревнования не должны быть ареной политических баталий. Однако, по его словам, литовские СМИ и западная пресса быстро сделали девушку героиней.

Литовская федерация функционального фитнеса, комментируя в своих социальных сетях происходящее, заявила, что сборная приняла решение сняться с чемпионата мира в Будапеште из-за халатного отношения организаторов к политике «нейтрального флага», под которым выступали российские спортсмены.

Хуже не МОК: российских паралимпийцев не пустили на церемонию открытия
Нашим спортсменам разрешили участвовать лишь в статусе простых зрителей

Российский спорт подвергается огромному давлению со стороны Запада. Во многих видах спорта спортсменов отстранили, а там, где они выступают, соревнуются без флага. В мае президент РФ Владимир Путин назвал нынешние времена непростыми, в том числе и для спорта. Однако он добавил, что Россия есть и будет великой спортивной державой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024