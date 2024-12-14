Отец российского спортсмена Карима Янчинова Самир 14 декабря сообщил, что лично добился дисквалификации литовской спортсменки Корнелии Дудайте из-за ее антироссийской футболки на чемпионате мира по функциональному фитнесу.

Ранее в этот день спортсменка из Литвы вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой», в такой же ходил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая). Девушка захотела показать свою гражданскую позицию, поскольку ей не понравилось, как организаторы встречали и радовались российским атлетам. Однако они сочли это неприемлемым и попросили литовку переодеться. В результате отказа девушку дисквалифицировали, позднее стало известно о том, что сборная страны снялась с первенства.

«Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. <…> Она отказалась это сделать <…> Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — цитирует мужчину «РИА Новости».

Самир Янчинов добавил, соревнования не должны быть ареной политических баталий. Однако, по его словам, литовские СМИ и западная пресса быстро сделали девушку героиней.

Литовская федерация функционального фитнеса, комментируя в своих социальных сетях происходящее, заявила, что сборная приняла решение сняться с чемпионата мира в Будапеште из-за халатного отношения организаторов к политике «нейтрального флага», под которым выступали российские спортсмены.

Российский спорт подвергается огромному давлению со стороны Запада. Во многих видах спорта спортсменов отстранили, а там, где они выступают, соревнуются без флага. В мае президент РФ Владимир Путин назвал нынешние времена непростыми, в том числе и для спорта. Однако он добавил, что Россия есть и будет великой спортивной державой.