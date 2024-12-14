Эксперт рассказал о способах защиты денег на счете от мошенников

Чтобы защитить данные своей карты и средства на счете от мошенников, важно загружать только официальные приложения банков. Об этом 14 декабря рассказал «Известиям» директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

«Шпионские программы, они, конечно, широко используются для кражи денег с банковских счетов уже много лет. <...> Это программы, которые дают возможность удаленного управления телефоном», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что злоумышленник на своем компьютере при помощи необходимого приложения может видеть экран телефона жертвы и выполнять различные действия: открывать приложения, читать SMS и вводить коды. Чаще всего такую схему используют для получения доступа к банковским приложениям. Для того, чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо воздержаться от скачивания сторонних банковских программ, сообщил он.

Вураско подчеркнул, что чем быстрее банк узнает о попытках мошенничества, тем оперативнее будут предприняты необходимые меры. После этого можно обращаться в полицию, которая займется расследованием, заключил специалист.

Ранее, 12 декабря, в беседе с «Известиями» эксперты рассказали, что наибольший рост мошеннической активности наблюдается перед праздниками, каникулами и во время акций, например перед «черной пятницей». Новые схемы появляются крайне редко, а классические, такие как поддельные сайты агрегаторов, постепенно теряют популярность.