Раису Максимову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места 14 декабря передает корреспондент «Известий».

Проводить народную артистку в последний путь пришло большое количество людей, которые принесли цветы.

Раиса Максимова скончалась 11 декабря в возрасте 95 лет. Соболезнования родным и близким погибшей выразил президент России Владимир Путин. Он заявил, что добрая память о народной артистке навсегда сохранится в сердцах родственников, друзей и всех поклонников ее самобытного дарования.

Также слова сочувствия выразил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он назвал Раису Максимову выдающейся, яркой, талантливой и обаятельной актрисой, а ее кончину — большой потерей для российской культуры.

Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году. Она известна своими ролями в спектаклях «Северный ветер», «Звезда вашего периода», «Синяя птица», «На дне», «Последние», «Старый Новый год», «Три сестры», «Утиная охота», «Перламутровая Зинаида», «Тартюф». Помимо этого, Максимова снималась в фильмах «Вдовы», «Идиот», «Послушай, не идет ли дождь», «Моя судьба», а также в сериале «Закон и порядок».