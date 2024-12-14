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Путин поблагодарил партии за вклад в защиту интересов РФ на фронте и в тылу

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Все парламентские партии России поддерживают усилия по защите людей в Донбассе и Новороссии. Об этом 14 декабря президент России Владимир Путин заявил на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Я хочу это подчеркнуть: все парламентские партии страны консолидированно поддерживают всё то, что направлено на защиту людей [в] Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперед», — сказал глава государства.

Он отметил, что «Единая Россия» как лидер работает именно там, где решается судьба страны, действует вместе с армией, флотом, сотрудниками предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и волонтерами. Партия помогает доставлять тысячи тонн гуманитарной помощи, продукты, лекарства, различные бытовые предметы, экипировку и снаряжение. Представители политической силы приближают победу с помощью конкретных действий и личного участия. Кроме того, многие депутаты «Единой России» вступили в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ и отправились на линию боевого соприкосновения.

Глава государства поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России. Путин попросил «Единую Россию» наращивать свои усилия в разных аспектах, а особенно в вопросах поддержки ветеранов боевых действий и их родных. Кроме того, необходимо помогать семьям, которые потеряли своих близких, и уделять повышенное внимание бойцам, вернувшимся из зоны проведения спецоперации с тяжелыми ранениями.

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Ранее, 10 декабря, президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выделил вклад этого органа в помощь участникам спецоперации и их семьям. Глава государства добавил, что необходимо фиксировать нарушения прав мирных жителей киевским режимом и информировать мировое сообщество о военных преступлениях Украины.

До этого, 2 сентября, проводя открытый урок «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, Путин отметил, что поддержка бойцов спецоперации — это основа российского общества и залог будущих побед.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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