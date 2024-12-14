Президент Южной Кореи пообещал не сдаваться после объявления ему импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу, 14 декабря, в ходе обращения к нации заявил, что не собирается сдаваться после объявления импичмента.

«Я никогда не сдамся. Я буду делать всё возможное для страны до последней минуты, не забывая о выговорах, поощрениях и поддержке», — сказал он.

Корейский лидер также сообщил, что разочарован тем, что все его старания могут оказаться напрасными. Он призвал государственных служащих объединиться с премьер-министром Ханом Док Су, который, по закону, становится исполняющим обязанности президента после объявления парламентом импичмента, и обеспечить безопасность корейского народа.

Хан Док Су, в свою очередь, отметил, что «остро чувствует тяжелую ответственность» за ситуацию.

«Я хотел бы выразить свои искренние извинения гражданам. Сейчас важнее всего, чтобы не осталось ни единого пробела в национальных делах. Внутренние и внешние условия, в которых сейчас находится Республика Корея, очень тяжелые. <…> Перед нами стоит серьезная задача, которую мы должны решить вместе, чтобы помочь нашей стране преодолеть этот кризис. Я рассчитываю, что каждый из вас внесет свою лепту в решение этой серьезной ситуации. Мы просим вас внести свой вклад в обеспечение бесперебойной работы правительства», — сказал он.

В этот же день парламент Южной Кореи поддержал импичмент Юн Сок Ёлю. Дальнейшая процедура предусматривает голосование в конституционном суде страны: шесть из девяти судей должны отдать свой голос за отстранение президента от должности. После подтверждения импичмента в течение 60 дней должны быть проведены новые президентские выборы.

Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря. Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом — начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су — отметил, что до отмены военного положения в республике запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.

Оппозиционная партия республики, в свою очередь, потребовала отставки главы государства и сообщила, что намерена обвинить Юн Сок Ёля в государственной измене. Тогда же все руководители и старшие секретари администрации президента Южной Кореи подали в отставку. Кроме того, профсоюзы республики объявили всеобщую забастовку.

Затем, 11 декабря, полиция Южной Кореи провела обыск в администрации президента и полицейских ведомствах. Обыски проводила специальная следственная группа для расследования мероприятий, связанных с военным положением. На следующий день Юн Сок Ёль заявил, что не намерен покидать свой пост и будет противостоять попыткам объявить ему импичмент.

На следующий день первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев поделился с «Известиями» мнением, что вероятной причиной политического кризиса в Южной Корее могло стать недовольство США президентом Юн Сок Ёлем из-за его возможного отказа продавать оружие Украине.