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В МИД РФ пожелали президенту Бразилии скорейшего возвращения в строй

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ton Molina
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Россия желает бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве скорейшего возвращения в строй после перенесенных операций. Об этом 14 декабря заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Со своей стороны мы желаем президенту Луле выздоровления и возвращения в строй», — приводит его слова ТАСС.

Щетинин уточнил, что на данный момент в Бразилии обстановка стабильная. Он подчеркнул, что прочность политической системы страны создает все необходимые условия для ее дальнейшего развития.

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Ранее, 20 октября, агентство Reuters сообщило, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС, следуя рекомендациям врачей после полученной дома травмы головы. Согласно медицинскому заключению больницы в Бразилиа, Лула да Силва получил рваную рану затылка. Ему было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов.

10 декабря президент был экстренно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. Медики назвали это результатом травмы головы, которую Лула да Силва получил в октябре у себя дома. Политику провели операцию по удалению гематомы. Сообщалось, что он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно взял на себя часть обязанностей госпитализированного главы государства.

11 декабря СМИ сообщили о проведении еще одной операции на мозге президента Бразилии. Ожидается, что в результате новых кровотечений больше не возникнет, что сводит к минимуму риски для здоровья Лулы. Позже, 12 декабря, Лула да Силва перенес вторую операцию. По заявлению медиков, операция прошла успешно. В свою очередь, президент Бразилии сообщил 13 декабря, что восстановился после второй операции.

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