В МИД РФ пожелали президенту Бразилии скорейшего возвращения в строй

Россия желает бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве скорейшего возвращения в строй после перенесенных операций. Об этом 14 декабря заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Со своей стороны мы желаем президенту Луле выздоровления и возвращения в строй», — приводит его слова ТАСС.

Щетинин уточнил, что на данный момент в Бразилии обстановка стабильная. Он подчеркнул, что прочность политической системы страны создает все необходимые условия для ее дальнейшего развития.

Ранее, 20 октября, агентство Reuters сообщило, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС, следуя рекомендациям врачей после полученной дома травмы головы. Согласно медицинскому заключению больницы в Бразилиа, Лула да Силва получил рваную рану затылка. Ему было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов.

10 декабря президент был экстренно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. Медики назвали это результатом травмы головы, которую Лула да Силва получил в октябре у себя дома. Политику провели операцию по удалению гематомы. Сообщалось, что он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно взял на себя часть обязанностей госпитализированного главы государства.

11 декабря СМИ сообщили о проведении еще одной операции на мозге президента Бразилии. Ожидается, что в результате новых кровотечений больше не возникнет, что сводит к минимуму риски для здоровья Лулы. Позже, 12 декабря, Лула да Силва перенес вторую операцию. По заявлению медиков, операция прошла успешно. В свою очередь, президент Бразилии сообщил 13 декабря, что восстановился после второй операции.