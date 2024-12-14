Опубликованы кадры с места массового ДТП на трассе М-4 в Домодедово
Среди транспортных средств, столкнувшихся на трассе М-4 в Домодедово, был пассажирский автобус, который смял легковой автомобиль. Кадры с места происшествия 14 декабря показал корреспондент «Известий».
На кадрах можно увидеть легковой автомобиль, багажник которого в результате столкновения буквально смяло. Кроме того, повреждения видны и на капоте автомобиля.
«Это тот самый автобус, который тоже участвовал в ДТП. Никаких серьезных последствий, повреждений внутри салона нет. Известно, что внутри было 26 человек, были и дети. Сейчас все они ждут другой автобус», — рассказал корреспондент Евгений Наприенко, показав кадры из салона автобуса.
В связи с происшествием движение в сторону Москвы на этом участке дороги затруднено. Прежде чем водители смогут продолжить движение с допустимой скоростью, им придется постоять в пробке несколько километров.
О массовом ДТП стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось, что движение в сторону Москвы было полностью перекрыто на трассе М-2 «Дон». Создан съезд с трассы на ее 174-м км с объездом через Венев, трассу Р-22 и возвращением на М-4 на 118-м км.