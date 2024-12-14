Сборная Литвы снялась с чемпионата мира по функциональному фитнесу после того, как одну из спортсменок команды Корнелию Дудайте предупредили о недопустимости демонстрации провокационных надписей в адрес российских спортсменов и попросили ее переодеться. Об этом 14 декабря сообщил портал LRT.lt.

Как рассказала сама спортсменка, у нее была футболка с надписью «Сделаем Россию снова маленькой», такую же носил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая). Девушка захотела показать свою гражданскую позицию, поскольку ей не понравилось, как организаторы встречали и радовались российским атлетам. Однако они сочли это неприемлемым и попросили литовку переодеться.

«Если я этого не сделаю (не переоденусь. — Ред.), мне сказали, что либо меня удалят, либо всю сборную Литвы. Поскольку я не боялась и не сожалела, <…> я сказала, что если им не нравится моя форма, они должны отстранить меня официально», — приводит издание слова Дудайте.

Ко всему прочему, девушка акцентировала, что это ее позиция, а не всей сборной. Позднее в социальных сетях она сообщила, что намерена уйти из рядов Литовской федерации функционального фитнеса.

Как сообщил портал, в ходе беседы с Дудайте было официально объявлено, что вся сборная Литвы снимается с соревнований.

Литовская федерация функционального фитнеса, комментируя в своих социальных сетях происходящее, заявила, что сборная приняла решение сняться с чемпионата мира в Будапеште из-за халатного отношения организаторов к политике «нейтрального флага», под которым выступали российские спортсмены.

Российский спорт подвергается огромному давлению со стороны Запада. Во многих видах спорта спортсменов отстранили, а там, где они выступают, соревнуются без флага. В мае президент РФ Владимир Путин назвал нынешние времена непростыми, в том числе и для спорта. Однако он добавил, что Россия есть и будет великой спортивной державой.