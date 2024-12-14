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Правительство утвердило дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сотрудники федеральных учреждений, которые находятся на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, будут получать дополнительные надбавки к зарплате. Об утверждении такого постановления правительство России сообщило 14 декабря.

«Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Новая выплата будет начисляться в процентах к окладу. Ее размер будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения», — говорится в сообщении правительства в его Telegram-канале.

Уточняется, что право на надбавки получат работники, у которых трудовой договор заключен на период не менее трех лет. Получить деньги можно будет в течение шести лет со дня подписания договора. В правительстве уточнили, что за этот период сотрудник закрепляется в учреждении, набирается опыта работы, повышает свою эффективность и добивается более высокого уровня оплаты своего труда.

В правительстве добавили, что работа по введению стимулирующих надбавок ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Ранее, 23 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России увеличиваются реальные зарплаты граждан, в том числе и в новых регионах. Рост составляет более 15%. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что для ряда россиян, например служащих и сотрудников силовых структур, действует система надбавок к зарплате.

«Известия» 18 ноября ознакомились с результатами исследования рекрутинговой компании get experts, согласно которым в 70% компаний в России в 2024 году выросли заработные платы. По данным экспертов, чаще всего — в 45% случаев — их увеличение происходило за счет роста оклада или оклада и премии сразу (41%), 13% работодателей ограничились увеличением премий. В 51% случаев рост доходов составил 5–10%, в 37% — 10–20%, и в 9% — 21% и более. При этом в 2025 году повышать зарплаты планируют 58% работодателей.

До этого, 29 октября, Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год в размере 22 440 рублей. Проект этого закона в конце сентября внесло в Госдуму правительство России, в октябре инициативу приняли во всех трех чтениях и одобрили в Совете Федерации.

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