За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок акций снизился на прошлой неделе на фоне усиления геополитического давления и ожиданий повышения ставки ЦБ, напомнили аналитики ФГ «Финам». В пятницу регулятор примет последнее в этом году решение по денежно-кредитной политике — это основное событие ближайших дней.

В понедельник «Лензолото» проведет собрание акционеров по вопросу дивидендов, уточнили в «БКС Мир инвестиций». Это может повлиять на стоимость бумаг компании. Помимо того, 16 декабря — последний день для покупки акций «Северстали», «Лукойла» и HeadHunter с возможностью получить дивиденды. После выплат стоимость бумаг может временно упасть.

Во вторник, 17 декабря, производитель вина «Абрау-Дюрсо» и медицинская компания «ОзонФарм» проведут собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов, сообщил аналитик «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук.

Четверг — последний день для покупки акций «ФосАгро» и «Ренессанс Страхования» с возможностью получить дивиденды, сообщили в «Финаме». Помимо этого, «Татнефть» примет решение по дивидендам, рассказали в «Цифра брокер».

В пятницу, 20 декабря, состоится последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Консенсус-прогноз «Известий» предрекает ее рост на 2 п.п., до 23%.

Долговой рынок останется под давлением из-за ожиданий ужесточения политики ЦБ, уточнили в «Газпромбанк Инвестиции». Индекс гособлигаций RGBI достигнет уровня 98 пунктов.

Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 102–108 за доллар, 107–112 за евро и 13,6–14,2 за юань, прогнозируют в «Финаме». При этом индекс Мосбиржи может продолжить сокращение в район 2350–2450 пунктов, считают в «БКС Мир инвестиций».