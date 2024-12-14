Ликсутов рассказал о появлении новых зарядных станций в приложении «Московский транспорт»

В приложении «Московский транспорт» появилось 39 новых зарядных станций. Они обозначены фиолетовым цветом, как и другие быстрые ЭЗС, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы подзарядиться, при бронировании необходимо привязать банковскую карту для оплаты и добавить электронную почту для чеков и потом запустить зарядную сессию привычным образом.

«Популярность электромобилей продолжает расти — с начала 2024 года москвичи подзарядились на городских ЭЗС более 440 тыс. раз. Поэтому мы продолжаем устанавливать новые зарядные станции по задаче мэра столицы Сергея Собянина. Недавно их количество в рамках проекта «Энергия Москвы» выросло, теперь пользователям доступно около 290 городских электрозарядных станций», — рассказал Ликсутов.

Для пилотного проекта действует рекомендованный тариф в размере 20 руб./кВт*ч. При таких тарифах зарядка электромобиля обойдется дешевле за километр пробега по сравнению с обычными автомобилями. Решение по тарификации всех зарядных станций будет принято исходя из результатов пилотного проекта.

Функция подзарядки электрокаров в приложение «Московский транспорт» находится в разделе «Билеты и Сервисы» в боковом меню. Там же можно найти историю зарядных сессий.