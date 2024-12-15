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Эксперт дала советы по защите SIM-карты от мошенников

Эксперт Кашницкая: SIM-карту необходимо регистрировать на действующий паспорт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В последнее время запросы пользователей на анонимность и безопасность в цифровом мире только увеличиваются. В этой связи сим-карты играют ключевую роль в обеспечении безопасности пользователей. Основатель российской технологической компании Unisimka Анна Кашницкая рассказала «Известиям» о способах, которые помогут защитить SIM-карту от мошенников.

По ее словам, одним из наиболее эффективных и надежных методов защиты SIM-карты от злоумышленников является установка кода. Если телефон пропадет, первым шагом можно позвонить своему оператору и попытаться заблокировать SIM-карту или сделать это самостоятельно с помощью кода. Если устройство окажется у мошенников, они, скорее всего, вытащат SIM-карту и вставят ее в другой телефон. Однако, наличие PIN-кода затруднит им доступ к номеру, защищая все связанные с ним приложения.

Кроме того, специалист советует оформлять SIM-карту на действующий паспорт, так как это безопасный метод, который облегчит блокировку и последующее восстановление SIM-карты в случае кражи или утери телефона.

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Также важно включить запрет на перевыпуск SIM-карты. В некоторых ситуациях возможно настроить уникальный пароль или специальное кодовое слово для перевыпуска SIM-карты. Это надежный метод, который предоставляет дополнительный уровень контроля над номером, добавил специалист.


Кашницкая рекомендует активировать двухфакторную аутентификацию, которая защитит социальные сети и мессенджеры от мошенников, даже если они получат доступ к SIM-карте или телефону. На первом этапе аутентификации требуется ввести цифровой пароль, а для второго этапа можно применять различные методы — биометрические данные, код из SMS или электронного письма.

«Самый надежный способ — отдельное приложение для аутентификации, которое автоматически создает цифровой код или QR-код для повторной авторизации. Таким приложением можно воспользоваться даже при отсутствии мобильной связи», — подытожила эксперт.

Ранее, 13 декабря, автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов рассказал «Известиям» о схемах мошенничества через геолокацию на сматрфоне. По его словам, мошенники могут развивать данную схему мошенничества, используя уязвимости в операционных системах iPhone или Android. Например, на устройство может быть установлен троян, который передает информацию о геолокации злоумышленнику.

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