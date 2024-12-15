Может выйти вкладно: банки начали предновогоднюю охоту за премиями россиян

В канун праздников банки запустили акции на свои продукты и услуги. Большинство из них рассчитывают собрать жирный урожай предновогодних премий, поэтому решили сыграть на рекордной доходности вкладов. Деньги россиянам предлагают разместить под 23–26% годовых, выяснили «Известия». Также игроки продвигают акции и розыгрыши денег, но каких-либо привлекательных предложений при оформлении кредитных продуктов нет. О реальных выгодах и подводных камнях акционных предложений — в материале «Известий».

Новогодние акции банков в 2024 году

В российских банках в конце ноября и начале декабря стартовали традиционные для этого времени акции на продукты и услуги. Кредитные организации в канун Нового года прибегают к таким методам, чтобы повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых. «Известия» изучили предложения участников рынка.

Большинство игроков в уходящем году решили воспользоваться рекордной доходностью вкладов, тогда как год назад было больше предложений по открытию кредиток с беспроцентным периодом, а также по скидкам или повышенному кешбэку за покупки при определенных условиях.

Перед Новым годом финансовые организации предлагают ставки по вкладам и накопительным счетам гораздо выше ключевой. Она до 20 декабря составляет 21%, однако, как ожидается, на последнем в 2024-м заседании ставку поднимут до 23%. Как правило, чтобы получить выгодные условия, требуется выполнить целый ряд требований.

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Сезонный вклад до 26,6% стартовал в начале декабря, рассказали в Совкомбанке. Такая ставка возможна, если деньги положить на один–полтора года, регулярно пользоваться картой банка, делать не менее пяти покупок ежемесячно на общую сумму от 10 тыс. рублей и не допускать просрочки по кредитам. При этом банк гарантирует минимальную доходность на этих сроках в 23,6% годовых.

Доходность 25% годовых при открытии вклада онлайн предлагают в Газпромбанке. По указанным на сайте организации условиям, минимальная сумма депозита при оформлении в мобильном приложении или интернет-банке должна равняться 15 тыс. рублей, в офисе — 300 тыс. Но обещанная ставка возможна, только если деньги будут размещены на четыре–шесть месяцев. Меньше этого срока клиенты смогут получить среднюю доходность в 23%.

Ставку под 23–24% годовых предлагают в МКБ при открытии депозита на три или шесть месяцев соответственно. На сайте банка говорится, что сумма рублевого вклада может варьироваться от 10 тыс. до 5 млн рублей.

Почти аналогичную ставку в преддверии праздников предлагают и в банке «Санкт-Петербург». В частности, максимальная доходность в 23% доступна на самом популярном сроке — полгода, а на три месяца или один год — 22% (при оформлении продукта онлайн), сообщили в финорганизации. Там уточнили: пополнение и снятие не предусмотрены, а проценты будут выплачены только в конце срока.

Открыть вклад на один год под 27% предлагают в Абсолют Банке. Однако обещанная ставка будет действовать не весь срок. В условиях акции предусмотрено четыре процентных периода сроком 90 дней с различными начислениями в каждом периоде (14%, 16%,18% и 27%), следует из условий, указанных на сайте организации.

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Банки не только устанавливают выгодные условия по вкладам, но и предлагают клиентам поучаствовать в розыгрышах денежных призов. Например, клиенты ВТБ с накопительным счетом имеют шанс выиграть один из 25 сертификатов на сумму 200 тыс. рублей для совершения покупок или путешествий, сообщили в кредитной организации. Однако для этого человеку нужно положить на счет 50 тыс. рублей (в дополнение к уже имеющимся там средствам) и не снимать всю сумму до конца января.

Акцию с главным призом в 1 млн рублей при оформлении кредита или вклада в рублях или юанях (эквивалентную по курсу ЦБ) на сумму от 300 тыс. рублей запустили и в Азиатско-Тихоокеанском Банке с ноября по декабрь. При этом, согласно приведенным на его сайте условиям, полная стоимость кредита может составить 22,8–37,8% годовых, а доходность по вкладам — 23–27%.

Почему банки повышают ставки по вкладам в декабре

— Учитывая, что в декабре в российских компаниях часто выплачивают годовые бонусы и премии, основные усилия банков направлены на привлечение средств в накопительные продукты. Мы полагаем, что этот год не станет исключением, — заявили «Известиям» в ВТБ.

Повышенные ставки используются в основном для привлечения новых клиентов, уверен руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров. На начало декабря из топ-20 банков непосредственно новогодние промовклады предлагают лишь пять организаций, добавил он.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Конкуренция за клиента в целом увеличилась, в том числе на фоне появления бесплатных переводов до 30 млн рублей между своими счетами. Благодаря этому людям проще перечислять деньги от одного игрока к другому в поисках лучших условий. А дополнительный стимул улучшать условия по вкладам — ожидания, что ЦБ снова поднимет ключевую 20 декабря до рекордных 23%.

При этом при задранной ключевой ставке говорить о каких-то акциях в кредитных продуктах сложно, поскольку непонятно, какими будут рыночные проценты дальше, отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. В последние месяцы банки, наоборот, активно обрезают грейс-периоды, снижают лимиты по кредиткам, что тоже не дает запустить какие-то маркетинговые программы.

Подводные камни при оформлении выгодных вкладов

Предлагаемые банками размеры ставок относительно привлекательны для физлиц, оценил Артур Гафаров. Сейчас они превышают уровень инфляции, а также возможный рост курса доллара, пояснил он.

Игроки рынка также продвигают открытие инвестиционных счетов, дающих возможность получения большего дохода — но с помощью более рискованных, чем вклады, инструментов, отмечает эксперт. Например, такие предложения прозвучали от «Сбера» и Альфа-Банка.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Также альтернативой традиционным депозитам становятся цифровые финансовые активы (ЦФА). Доходность по ним сейчас достигает 25–26% в год. Но есть риск: этот продукт не подпадает под систему страхования вкладов. Также для масштабных инвестиций в ЦФА требуется получение статуса квалифицированного инвестора, в противном случае лимит средств не может превысить 600 тыс. рублей в год, — поделился эксперт.

При оценке предложений финансистов нужно исходить из того, что бесплатным сыр бывает только в мышеловке, советует основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По большей части банки предпочитают не афишировать ряд условий в рекламных предложениях, но в договоре обычно всё прописывает, отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Известия» направили запрос в ФАС.

— Главная проблема в том, что многие граждане не читают договоры и даже не задают дополнительных вопросов при оформлении акционных продуктов, — подчеркнула она.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Поэтому, по словам эксперта, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов, необходимо уточнять все условия действия специальных предложений. И не стоит забывать, что банк никогда не будет работать себе в убыток.

Если ключевая ставка продолжит расти, то самыми выгодными окажутся ставки на срок 9–10 месяцев, уверен Эльман Мехтиев. Однако чем дольше срок, на который привлекаются депозиты, тем более точное планирование своих расходов и доходов требуется, напомнил эксперт.