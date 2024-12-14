Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс 14 декабря беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что после снятия санкций с РФ в республике начнется новая экономическая жизнь.

Он выразил мнение, что снятие антироссийских санкций позволит латвийским бизнесменам вновь сотрудничать с русскими.

«Если мы в начале 90-х годов были одной из самых ведущих республик Советского Союза, то сегодня, к сожалению, Латвия — одна из последних стран в Евросоюзе. В общем, экономически мы потеряли очень много из-за санкций. <...> Вот снимут санкции, начнется новая экономическая жизнь, тогда всё будет очень позитивно», — сказал экс-министр иностранных дел Латвии.

Юрканс обратил внимание на то, что на данный момент современное поколение в Латвии не знает русского языка и культуры. Спикер также посчитал некультурным снос памятников, расположенных в стране.

«Зачем запрещать ставить пьесы [русского писателя Антона] Чехова или там играть концерт [русского композитора Сергея] Рахманинова? Потому что русский, да?» — задался он риторическим вопросом.

Юрканс добавил, что в течение пяти-шести лет после отмены санкций появятся изменения и в языковом плане. Он пояснил, что, когда русский бизнес станет возвращаться в Латвию, бизнесменам будет необходимо знать русский язык.

Ранее, 6 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обход санкций против России стал в Европе своеобразным видом спорта. По его словам, карательные меры наносят вред европейской экономике. Сийярто добавил, что стратегия Запада провалилась и требует изменений.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что страна многому научилась и стала сильнее с момента введения западных санкций. В условиях санкционного давления Россия больше рассчитывает на себя и развивает сотрудничество с дружественными странами, отметил он.

До этого, 21 ноября, официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что Западу не удалось задушить Россию санкциями. Действительно провальными она назвала санкционный «блицкриг» недружественных стран и «культуру отмены» страны.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.