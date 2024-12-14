Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Армия
Силы ПВО за полчаса уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью
Мир
Вице-канцлер ФРГ заявил о «загнанной в угол» немецкой бизнес-модели
Мир
Трамп назначил Гренелла посланником президента по особым поручениям
Общество
Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ
Мир
Посол РФ в Молдавии указал на готовность к диалогу Москвы с Кишиневым
Армия
Десантники при помощи БПЛА доставили припасы подразделениям в Херсонской области
Армия
Российский офицер заявил о переброске ВСУ инструкторов НАТО в Курскую область
Мир
В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в РФ из-за экономической ситуации
Происшествия
Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Туапсинский район Краснодарского края
Мир
В ФРГ рассказали о 21% живущих за чертой бедности граждан
Спорт
МИД Украины потребовал от ФИФА публичных извинений за карту без Крыма
Политика
Пушков обвинил Рютте в использовании «угрозы» РФ для выбивания денег на оборону
Мир
Экс-президент США Джимми Картер пропустит инаугурацию Дональда Трампа
Общество
Кремлевская новогодняя ель оказалась второй по высоте в Европе
Спорт
Хоккеист «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд Овечкина
Армия
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Мир
В Японии из-за непогоды снова отменили запуск частной ракеты Kairos
Сюжет:

В Латвии понадеялись на новую экономическую жизнь после отмены антироссийских санкций

0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс 14 декабря беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что после снятия санкций с РФ в республике начнется новая экономическая жизнь.

Он выразил мнение, что снятие антироссийских санкций позволит латвийским бизнесменам вновь сотрудничать с русскими.

«Если мы в начале 90-х годов были одной из самых ведущих республик Советского Союза, то сегодня, к сожалению, Латвия — одна из последних стран в Евросоюзе. В общем, экономически мы потеряли очень много из-за санкций. <...> Вот снимут санкции, начнется новая экономическая жизнь, тогда всё будет очень позитивно», — сказал экс-министр иностранных дел Латвии.

Юрканс обратил внимание на то, что на данный момент современное поколение в Латвии не знает русского языка и культуры. Спикер также посчитал некультурным снос памятников, расположенных в стране.

«Зачем запрещать ставить пьесы [русского писателя Антона] Чехова или там играть концерт [русского композитора Сергея] Рахманинова? Потому что русский, да?» — задался он риторическим вопросом.

Юрканс добавил, что в течение пяти-шести лет после отмены санкций появятся изменения и в языковом плане. Он пояснил, что, когда русский бизнес станет возвращаться в Латвию, бизнесменам будет необходимо знать русский язык.

Обыкновенный латышизм: россиян вышлют из прибалтийской республики
МИД РФ обещает приютить всех депортированных

Ранее, 6 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обход санкций против России стал в Европе своеобразным видом спорта. По его словам, карательные меры наносят вред европейской экономике. Сийярто добавил, что стратегия Запада провалилась и требует изменений.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что страна многому научилась и стала сильнее с момента введения западных санкций. В условиях санкционного давления Россия больше рассчитывает на себя и развивает сотрудничество с дружественными странами, отметил он.

До этого, 21 ноября, официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что Западу не удалось задушить Россию санкциями. Действительно провальными она назвала санкционный «блицкриг» недружественных стран и «культуру отмены» страны.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024