Названы российские города с лучшими отелями

Калининград оказался в списке российских городов с лучшими отелями. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 15 декабря. Эксперты проанализировали оценки, которые туристы ставили объектам размещения в поездках в 2024 году.

Самый высокий рейтинг по итогам 2024 года оказался у объектов размещения в Калининграде: средний балл гостиниц в городе составил 9,29 из 10. Второе место занял Эсто-Садок, отели которого получили оценку 9,15, а замыкает тройку Зеленоградск с 9,10. В топ-10 городов с лучшими, по мнению россиян, гостиницами также вошли Смоленск (8,97), Псков (8,95), Ижевск (8,91), Великий Новгород (8,90), Ставрополь (8,89), Владикавказ (8,84) и Пятигорск (8,76).

За границей больше всего отличных отелей, по мнению путешественников, находится в Самарканде: средняя оценка у объектов размещения в популярном туристическом городе Узбекистана составила 8,91 из 10. Также много хороших гостиниц в Тбилиси (8,88) и Белграде (8,79). Кроме того, в десятку городов с лучшими отелями вошли Бишкек (8,75), Ереван (8,72), Ташкент (8,63), Батуми (8,62), Минск (8,56), Убуд (8,54) и Нячанг (8,52).

В список бюджетных направлений путешествий на новогодние каникулы вошли Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца (Ярославль, Владимир, Кострома), а также Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ. Это следует из данных Национального туроператора Алеан. По информации экспертов, короткие четырехдневные туры на двоих с захватом новогодней ночи по этим внутренним направлениям обойдутся в сумму до 30 тыс. рублей.