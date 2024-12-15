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Эксперт рассказал о причинах вздутия автомобильных аккумуляторов

Эксперт Николаевич: факт небольшого вздутия аккумулятора не указывает брак
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Многие владельцы автомобилей испытывают беспокойство, если корпус нового аккумулятора для машины немного выпирает или выглядит вздувшимся. Продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич рассказал 15 декабря «Известиям» о том, что нужно знать, чтобы не путать нормальный технологический процесс с признаками неисправности.

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По его словам, на заключительном этапе производства аккумулятора пластины внутри устройства проходят специальные этапы интенсивной зарядки и разрядки. Этот процесс важен для того, чтобы активные материалы внутри батареи приобрели наилучшие эксплуатационные параметры. Во время формовки внутри аккумулятора могут выделяться газы, которые способствуют увеличению внутреннего давления и температуры. Под их влиянием стенки батареи немного деформируются, к примеру на 6 мм при общей длине 100 мм.

«Небольшие выпуклости — это нормальное и временное явление. Когда аккумулятор переходит к обычной эксплуатации, внутренняя химия стабилизируется и давление снижается. Со временем корпус обычно возвращается к своей первоначальной форме», — объяснил Николаевич.

По мнению специалиста, ряд производителей применяет особые виды пластика и увеличивает толщину стенок корпуса по сравнению с обычными. Это способствует снижению уровней деформации в процессе формовки. Тем не менее даже у высококачественных моделей могут встречаться мелкие выпуклости. Это естественный элемент производственного цикла, а не свидетельство плохого качества.

«Слегка деформированные стенки на новом аккумуляторе — результат естественных химических реакций при формовочном заряде. Это нормальный этап в «становлении» батареи, и после нескольких циклов использования корпус, как правило, «сдувается» обратно», — подытожил Николаевич.

Ранее, 21 ноября, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал «Известиям» о вреде простоя для автомобиля. По его словам, если автомобиль простоял на улице без движения около года, то моторное масло в нем стоит заменить. Если он находился в теплом боксе без движения, то ничего критичного произойти не должно.

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