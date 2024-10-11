Вильфанд объяснил формирование радиационного тумана

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 10 октября, как формируется радиационный туман.

Ранее, 8 октября, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что со среды по пятницу у жителей Москвы появится возможность увидеть радиационный туман. Он также уточнил, что такое явление в первую очередь возникает в низинах обычно ранним утром или в ночное время.

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