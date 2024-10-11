Уровень доверия россиян к Путину вырос до 78%

Работу президента РФ Владимира Путина на посту главы государства одобряют 74,4% россиян, при этом доверяют ему 78%. Данными опроса 11 октября поделился Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, доверие по отношению к работе председателя правительства Михаила Мишустина выразили 60,3% респондентов.

По уровню поддержки россиян лидирует политическая партия «Единая Россия» — 35,8% респондентов. Остальные голоса за уровень поддержки думских партий распределились следующим образом: ЛДПР — 10% (–0,1 п.п. за неделю), КПРФ — 10% (+0,0% п.п.), «Новые люди» — 6,5% (+0,3% п.п. и Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,8% (–0,2% п.п.).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент России много лет работает без оглядки на высокие рейтинги популярности у населения, и данный подход не менялся. Также официальный представитель Кремля связал высокий уровень поддержки россиянами Путина с результатами его ежедневной ответственной работы. При этом Песков не стал комментировать данные аналогичных опросов по рейтингам лидеров Запада.