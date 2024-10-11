Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Краснодарском крае
Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Выселковском районе Краснодарского края. При возгорании погиб мужчина.
Трагедия произошла 10 октября в частном доме на улице Карла Маркса в станице Ирклиевской. Возгорание заметили соседи, они вызвали пожарных. После тушения было обнаружено тело хозяина дома. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Причиной горения стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Назначены экспертизы для установления очага возгорания.
В Мурманской области пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Кандалакше. Один человек погиб, шесть человек вывели из подъезда при помощи спасательного устройства, еще 19 человек эвакуировались самостоятельно.