Липецкое предприятие выплатит пасечнику 1,3 млн рублей за гибель пчел

В Данкове Липецкой области суд взыскал с сельскохозяйственного предприятия более 1,3 млн рублей в пользу владельца пасеки. Именно во столько был оценен ущерб, причиненный массовой гибелью пчел из-за нарушений во время обработки полей пестицидами.

Как уточняет GOROD48, у жителя деревни Вислая Спешнево было 100 ульев. Все его пчелы погибли после того, как местная ферма обработала поле с горчицей химикатами. Инцидент произошел в июле 2022 года.

В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили, что ответчик не оповестил владельцев пасек через СМИ о том, какие работы и с какими препаратами он планирует провести, когда и где именно. Таким образом, он нарушил нормы действующего законодательства.

Распространить подобное сообщение необходимо было за пять дней до обработки полей. Также организация обработала горчицу в период ее цветения во время массового лета пчел.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области аграрная компания заплатит 686,7 тыс. рублей за массовую гибель пчел. Мор пчелосемей зафиксировали на пасеке в Воловском районе после того, как горчичное поле обработали химикатами. Установлено, что компания, которая это делала, слишком поздно предупредила население о своих планах.