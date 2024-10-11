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«Матч звезд» по баскетболу состоится на форуме «Россия — спортивная держава»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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17 октября звезды баскетбола и участники Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» проведут «Матч звезд» на спортивной арене «Динамо».

Участниками турнира станут известные спортсмены: бронзовый призер Олимпиады, чемпион Европы Андрей Кириленко, трехкратный победитель Евролиги и обладатель Кубка Европы Алексей Саврасенко, серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3х3 Александр Зуев, а также олимпийцы, представляющие другие виды спорта: Светлана Хоркина и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Роман Власов (греко-римская борьба), Максим Чудов (биатлон).

Перед началом матча все желающие смогут получить автограф и сделать фотографию со спортсменами во время специальной сессии. Игру будут сопровождать лазерное шоу, выступление художественных гимнастов и музыкальные сеты диджея. Также зрителей ждет не имеющее аналогов акробатическое шоу «Летающие баскетболисты».

XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.

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